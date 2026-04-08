Свыше 2,5 тыс семей переехали по программе реновации в районе Царицыно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 2,5 тысячи семей уже переехали в новые квартиры в рамках программы реновации в районе Царицыно на юге Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что расселять первые дома по реновации в Царицыне начали в 2021 году. Тогда жители района переезжали в новостройку по адресу Ереванская улица, дом 8.

По словам Ефимова, с тех пор там возвели уже 14 новостроек с квартирами с улучшенной отделкой. Всего переехать в районе должны будут 13,5 тысячи семей, которые проживают в 141 доме.

Все придомовые территории благоустроены. Там появились деревья и цветы. Во дворах жители могут отдыхать или заниматься спортом.

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, всего в новостройках порядка 3,5 тысячи квартир, общая площадь которых достигает около 195 тысяч квадратных метров.

Он добавил, что для комфортного переезда город бесплатно предоставляет москвичам грузчиков и автомобиль. В районе Царицыно услугой "Помощь в переезде" уже воспользовались свыше 1,8 тысячи семей.

Также еще более 1,8 тысячи семей переехали в новостройки по реновации в районе Западное Дегунино с 2021 года. В новых жилых комплексах в общей сложности свыше 2 тысяч квартир площадью порядка 120 тысяч "квадратов". В зданиях есть современные лифты, комнаты для консьержей и помещения для колясок.

