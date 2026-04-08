08 апреля, 10:38

Город

Свыше 2,5 тыс семей переехали по программе реновации в районе Царицыно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 2,5 тысячи семей уже переехали в новые квартиры в рамках программы реновации в районе Царицыно на юге Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что расселять первые дома по реновации в Царицыне начали в 2021 году. Тогда жители района переезжали в новостройку по адресу Ереванская улица, дом 8.

По словам Ефимова, с тех пор там возвели уже 14 новостроек с квартирами с улучшенной отделкой. Всего переехать в районе должны будут 13,5 тысячи семей, которые проживают в 141 доме.

Все придомовые территории благоустроены. Там появились деревья и цветы. Во дворах жители могут отдыхать или заниматься спортом.

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, всего в новостройках порядка 3,5 тысячи квартир, общая площадь которых достигает около 195 тысяч квадратных метров.

Он добавил, что для комфортного переезда город бесплатно предоставляет москвичам грузчиков и автомобиль. В районе Царицыно услугой "Помощь в переезде" уже воспользовались свыше 1,8 тысячи семей.

Также еще более 1,8 тысячи семей переехали в новостройки по реновации в районе Западное Дегунино с 2021 года. В новых жилых комплексах в общей сложности свыше 2 тысяч квартир площадью порядка 120 тысяч "квадратов". В зданиях есть современные лифты, комнаты для консьержей и помещения для колясок.

Более 60 семей переехали в новое жилье по реновации в Коптеве

Читайте также


Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

