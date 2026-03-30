30 марта, 13:17

Город

Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Капотне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юго-востоке Москвы введен в эксплуатацию новый жилой дом, построенный по программе реновации. Разрешение выдал Мосгосстройнадзор, сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на слова председателя комитета Антона Слободчикова.

"Специалисты ведомства выдали разрешение на ввод в эксплуатацию четырехсекционного 14-этажного дома с жилой площадью более 14 тысяч квадратных метров. Все квартиры имеют широкие коридоры и прихожие, большие кухни и санузлы", – заявил он.

Новостройка находится по адресу 2-й квартал Капотни, дом 21. Фасады облицованы фиброцементными плитами, на первых этажах оборудованы сквозные входные группы с помещениями для консьержей и колясочными, а также предусмотрены площади под объекты социально-бытовой инфраструктуры. В каждом подъезде установлены два лифта разной грузоподъемности.

Во дворе провели озеленение, обустроили зоны отдыха, а также детскую и спортивную площадки.

Строительство дома велось с мая 2023 года. В течение всего периода специалисты Мосгосстройнадзора проводили проверки, всего состоялось 16 контрольно-надзорных мероприятий. По итогам объект получил заключение о соответствии проектной документации.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о продолжающихся мероприятиях по развитию социальной и городской инфраструктуры в Гольянове. Большое внимание, как отмечал мэр, уделяется созданию комфортной городской среды: завершена реконструкция поликлиник, продолжается обновление школ, а также ведется благоустройство дорог, скверов и дворов.

Собянин: еще один дом по реновации передали под заселение в Рязанском районе

Главное

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

