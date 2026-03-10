Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 10:29

Город

17 домов по реновации построят на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северо-востоке Москвы строятся 17 домов по программе реновации. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, суммарная площадь новостроек составит почти 600 тысяч квадратных метров. Всего в них будет более 6,2 тысячи квартир, совокупная жилая площадь превысит 360 тысяч "квадратов".

Во всех жилых комплексах сделают сквозные входные группы, а вестибюли оборудуют на одном уровне с улицами, без лестниц и порогов. В подъездах предусмотрят комнаты для консьержей и колясочные.

Больше всего новых домов возведут в Лосиноостровском районе – пять. По два здания появятся в Останкинском районе, Марьиной Роще и Южном Медведкове. По одному жилому комплексу построят в Алексеевском, Бабушкинском и Ярославском районах, а также в Ростокине, Бибиреве и Свиблове, рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что на территории рядом с каждым домом проведут комплексное благоустройство. Во внутренних дворах создадут зоны отдыха и оборудуют детские и спортивные площадки – всего около 70 объектов.

Строительство жилых зданий на всех этапах контролирует Мосгосстройнадзор. Как отметил председатель комитета Антон Слободчиков, с начала возведения домов на северо-востоке Москвы в общей сложности состоялось 57 выездных проверок, в ходе которых инспекторы проверили объем выполненных работ и соответствие материалов проектным решениям.

Ранее Сергей Собянин добавил пять адресов в список площадок, где планируется построить жилье по реновации. Новые площадки расположены в четырех районах. Общая площадь будущего жилья составит 76,1 тысячи "квадратов", что даст возможность расселить 15 старых домов.

Жилой комплекс по программе реновации построят на северо-востоке Москвы

Читайте также


городстроительствореновация

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика