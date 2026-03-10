Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 16:42

Политика

Правкомиссия одобрила проект о защите россиян от иностранных судов

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о защите граждан России от преследования судов за рубежом. Об этом РИА Новости заявил источник.

Документ направлен на установление полномочий органов госвласти РФ по защите россиян, которые арестованы или подвергаются уголовному либо иному преследованию со стороны иностранных или международных судов.

Речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ.

Согласно проекту, реализовываться новые полномочия будут по решению российского президента. Более того, предлагается разрешить использование вооруженных сил страны для защиты россиян за границей от преследования со стороны иностранных судов, добавил в беседе с агентством председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Ранее Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать проходящих службу в российской армии и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ иностранцев или лиц без гражданства другой стране для уголовного преследования или исполнения приговора. Изменения внесены в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса России.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика