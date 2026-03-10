Правкомиссия одобрила проект о защите россиян от иностранных судов

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о защите граждан России от преследования судов за рубежом. Об этом РИА Новости заявил источник.

Документ направлен на установление полномочий органов госвласти РФ по защите россиян, которые арестованы или подвергаются уголовному либо иному преследованию со стороны иностранных или международных судов.

Речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ.

Согласно проекту, реализовываться новые полномочия будут по решению российского президента. Более того, предлагается разрешить использование вооруженных сил страны для защиты россиян за границей от преследования со стороны иностранных судов, добавил в беседе с агентством председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Ранее Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать проходящих службу в российской армии и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ иностранцев или лиц без гражданства другой стране для уголовного преследования или исполнения приговора. Изменения внесены в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса России.