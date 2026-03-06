Участвовавший в СВО британец получил российский паспорт

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Московские полицейские вручили российский паспорт участнику СВО британцу Бенджамину Стимсону. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, уроженец графства Большой Манчестер Великобритании в мае 2024 году заключил контракт с Минобороны РФ. В течение года он проходил военную службу в Донецкой Народной Республике (ДНР), также он имеет военно-учетную специальность.

Стимсона приняли в гражданство России в упрощенном порядке, так как он принимал участие в спецоперации на Украине.

Ранее Владимир Путин утвердил временный порядок приема в российское гражданство иностранных граждан – участников СВО.

Теперь иностранцы могут обратиться для приема в гражданство России на основании выписки из приказа об увольнении из армии или решения комиссии. За получением гражданства также могут обратиться их супруги, дети и родители.