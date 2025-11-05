Утвержден временный порядок приема в гражданство РФ иностранных бойцов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин утвердил временный порядок приема в российское гражданство иностранцев – участников СВО. Соответствующий указ размещен на портале правовых актов.

Согласно документу, они смогут обратиться для приема в гражданство России на основании выписки из приказа об увольнении из армии или решения комиссии. Эти требования не распространяются на граждан Белоруссии.

За получением гражданства могут обратиться как сами иностранцы, которые заключили контракт с Минобороны или уволились после 24 февраля 2022 года, так и их супруги, дети и родители, уточняется в указе.

Ранее американец Дерек Хаффман, проходящий службу в зоне спецоперации, поблагодарил Путина за получение российского гражданства. Он счел честью официально стать гражданином России. Кроме того, он поблагодарил народ, который поддерживал его семью и "принял с распростертыми объятиями".