Ушедший на СВО американец Хаффман поблагодарил Путина за гражданство РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Американец Дерек Хаффман, проходящий службу в зоне СВО, поблагодарил Владимира Путина за получение российского гражданства. Об этом военнослужащий рассказал ТАСС.

"Я получил российское гражданство, и для меня большая честь и гордость официально стать гражданином России", – отметил Хаффман.

Он также поблагодарил народ России, который поддерживал его семью и "принял с распростертыми объятиями".

Американец пояснил, что подал заявление на получение гражданства РФ перед тем, как отправиться служить в армию. Только во время отпуска он узнал, что заявка одобрена, и получил свой паспорт.

"Это прекрасное чувство. Моя семья подаст заявление в течение следующей недели или двух, так что они скоро тоже станут гражданами РФ. Таков был наш план. Для нас это большая честь", – добавил собеседник агентства.

Семья Хаффмана переехала в Россию из США в марте этого года, а в мае Дерек подписал контракт с Минобороны РФ.

Ранее отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол признался, что был бы не против получить российский паспорт. По его словам, для него это стало бы "большой честью".

До этого немецкий политик Ральф Нимайер обратился за гражданством России. Он сообщил, что чувствует себя в РФ как дома и провел в ней больше времени, чем где-либо за последние годы.