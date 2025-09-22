Путин предоставил российское гражданство экс-помощнице Байдена

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид стала гражданкой России. Такой указ подписал Владимир Путин. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

В распоряжении российского лидера утончается, что Рид родилась 26 февраля 1964 года в Соединенных Штатах Америки.

Во время выборов президента США в 2020 году американка заявила, что Байден якобы сексуально домогался ее в 1993-м. После этого ей стали поступать угрозы расправы.

Поэтому в 2023 году она решила переехать в Россию. По ее словам, когда она сошла с самолета в столице, то впервые за долгое время почувствовала себя в безопасности.

