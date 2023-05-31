Обвинившая Байдена в домогательствах американка приехала в Россию

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Американка Тара Рид, которая заявила, что действующий президент США Джо Байден сексуально домогался ее в 1993 году, приехала в Россию. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Рид объяснила решение переехать в Россию угрозами расправы, которые долгое время поступали ей в США.

"Когда я сошла с самолета в Москве, я впервые за очень долгое время почувствовала себя в безопасности. Я чувствовала себя услышанной, я ощущала уважение. Такого не случилось бы в моей собственной стране", – сказала Рид.

Тара Рид обвинила Байдена в сексуальных домогательствах во время выборов президента США в 2020 году. По ее словам, происшествие с действующим американским президентом произошло в 1993 году.

Ранее стало известно, что боец Джефф Монсон отказался от гражданства США. Монсон стал гражданином РФ в 2018 году, с тех пор он живет в России. Сейчас он является вице-президентом федерации спортивной борьбы Башкирии.

На счету Монсона 61 победа, 26 поражений и один бой вничью. Он одерживал победу над Александром Емельяненко, Сергеем Харитоновым и другими спортсменами. Однако в ноябре 2011 года проиграл Федору Емельяненко по судейскому решению.