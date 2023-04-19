Хоккеист Гурков отказался от гражданства России ради игры на ЧМ за Казахстан – СМИ

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Хоккеист Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства ради участия в чемпионате мира за сборную Казахстана, сообщает Sportbox.

26-летнему нападающему, у которого было двойное гражданство, пришлось оставить только один паспорт из-за законодательства Казахстана.

Незадолго до этого болельщики решили провести проверку, которая показала, что четыре хоккеиста имеют по два паспорта. Тогда им предложили отказаться от российского ради выступления на чемпионате за сборную Казахстана.

Ранее Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне 2023/2024. Решение было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом.

Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным. Также в заявлении указывается, что Международная федерация хоккея вернется к данному вопросу в марте следующего года.

В феврале 2022 года сборные и клубы России и Белоруссии отстранили от соревнований Международной федерации хоккея. В Федерации хоккея России заявили, что такое решение является дискриминационным и противоречащим духу спорта.