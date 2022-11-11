Кубок мира по хоккею перенесли на февраль 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кубок мира по хоккею, который должен был пройти в 2024 году, не состоится, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной хоккейной лиги.

"К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира, надеясь на февраль 2025 года", – отмечается в сообщении.

При этом в НХЛ подчеркнули, что в течение всего года лига и профсоюз игроков вели работу, чтобы осуществить данный турнир.

Информация о том, что Кубок мира по хоккею, запланированный на февраль 2024 года, может быть перенесен, появилась в конце октября. Как писал журналист Пьер Лебрюн, перенос соревнований обсуждали комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли.

Сообщалось, что данный вопрос рассматривался в контексте нерешенных разногласий с Международной федерацией хоккея, в том числе относительно возможного участия в турнире россиян.



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