Хоккеисты ЦСКА выиграли Кубок мэра Москвы

Фото: телеграм-канал "ХК ЦСКА Москва"

Столичный хоккейный клуб ЦСКА выиграл кубок мэра Москвы, обыграв пекинскую команду "Куньлунь Ред Стар". Об этом сообщает РИА Новости.

Матч состоялся на арене "Мегаспорт" в Москве. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу московского ЦСКА. Шайбы в столичной команде забросили Виталий Абрамов (на 16-й минуте), Андрей Светлаков (на 22-й минуте), Максим Соркин (на 38-й минуте) и Павел Карнаухов (на 41-й минуте).

Хоккеист пекинской команды Люк Локхарт забросил шайбу на 55-й минуте матча.

Ранее сообщалось, что сборная РФ по хоккею пропустит следующий сезон во всех турнирах. Россия и Белоруссия по-прежнему не будут допущены до международных турниров в 2023 году, заявил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

До этого хоккеистам ЦСКА вручили золотые медали чемпионата России. Глава ФХР Владислав Третьяк отметил, что вручить медали спортсменам стало для него большой честью.