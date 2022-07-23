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Спорт

19:44

Хоккеистам ЦСКА вручили золотые медали чемпионата России

спорт

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Хоккеистам столичного клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА вручили золотые медали за победу в чемпионате России. Об этом пишет ТАСС.

"От имени Федерации хоккея России (ФХР), от многих болельщиков, от армейцев для меня большая честь вручить вам медали, потому что вы действительно их заслужили в честной борьбе", – сказал глава ФХР Владислав Третьяк.

Ранее российская сборная по хоккею одержала победу над командой Белоруссии во втором товарищеском матче. Встреча состоялась в Туле. Поединок закончился в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0) в пользу россиян.

Позднее стало известно, что Кубок мэра Москвы по хоккею состоится в столичном Дворце спорта "Мегаспорт" 25–28 августа. В этот раз в соревнованиях примут участие шесть клубов. Среди них – столичные ЦСКА, "Спартак", "Динамо", подмосковный "Витязь", "Куньлунь Ред Стар" из Пекина и хабаровский "Амур".

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