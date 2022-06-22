Звезды хоккея соберут собственные команды на турнире в формате 3×3

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Ежегодный турнир по хоккею 3×3 среди профессионалов 3HL City Cup пройдет в подмосковном Ледовом дворце "Арена Балашиха" 25 июня – в этом году впервые под новым названием совместно с Федерацией хоккея России.

В крупнейшем хоккейном турнире 3×3 принимают участие только действующие игроки КХЛ и NHL. В этом году среди них – Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Иван Просветов, Илья Любушкин и другие именитые хоккеисты. Уникальность формата заключается в том, что команды формируют сами участники, и это дает зрителям возможность увидеть любимых игроков из разных клубов и лиг на одной стороне арены.

Формат чемпионата позволяет спортсменам встретиться со старыми друзьями из других клубов и побороться за главный трофей турнира. Отдельное преимущество заключается во времени его проведения: он организуется прямо перед началом командных лагерей, по сути, давая старт новому сезону.

"3×3 – самый свежий, прогрессивный и динамичный формат хоккея, в котором задействованы три полевых игрока и вратарь. Мы впервые ввели этот формат в России три года назад и рады видеть, что нашему примеру все чаще следуют крупные хоккейные организации, устраивая турниры 3×3. Мы, в свою очередь, создаем максимально комфортные условия для хоккеистов, давая возможность выложиться и показать более красивую игру с большим количеством зрелищных острых моментов", – рассказал организатор 3HL City Cup Никита Шевченко.

Хоккей 3×3 по праву считается самым зрелищным и динамичным форматом. Каждый из трех периодов длится по семь минут. Короткие периоды позволяют более чем 100 звездным игрокам, в число которых входят чемпионы России и мира, участники Олимпиады, действующие игроки NHL и КХЛ, выкладываться по максимуму. Любители хоккея и активного спорта могут наблюдать за турниром в ходе онлайн-трансляции на официальном сайте мероприятия, VK и YouTube-каналах XHL и ФХР, а также в прямом эфире на телеканалах "Старт", "Матч ТВ", "Матч Страна" и "Хоккейный". А увидеть игры плей-офф можно будет на главной арене стадиона "Балашиха".

Ранее стало известно, что Кубок мэра Москвы по хоккею состоится в столичном Дворце спорта "Мегаспорт" 25–28 августа. В этот раз в соревнованиях примут участие шесть клубов. Среди них – столичные ЦСКА, "Спартак", "Динамо", подмосковный "Витязь", "Куньлунь Ред Стар" из Пекина и хабаровский "Амур".