Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет 25–28 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Кубок мэра Москвы по хоккею состоится в столичном Дворце спорта "Мегаспорт" 25–28 августа, сообщает сайт мэра и правительства столицы.
В этот раз в соревнованиях примут участие шесть клубов. Среди них – столичные ЦСКА, "Спартак", "Динамо", подмосковный "Витязь", "Куньлунь Ред Стар" из Пекина и хабаровский "Амур".
25 августа в 14:00 состоится встреча "Витязя" и "Спартака", в 17:45 планируется церемония открытия, а в 18:00 состоится поединок ЦСКА и "Динамо". На следующий день в 14:00 сыграют ЦСКА и "Амур", в 18:00 – "Спартак" и "Куньлунь Ред Стар".
27 августа в 14:00 состоится игра "Витязь" – "Куньлунь Ред Стар", а в 18:00 – "Динамо" – "Амур". В последний день соревнований состоятся игры за пятое и третье места (в 10:00 и 14:00). Финальные матчи пройдут в 18:00, на 20:30 запланировано награждение.
Ранее российская сборная по хоккею одержала победу над командой Белоруссии во втором товарищеском матче. Встреча состоялась в Туле. Поединок закончился в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0) в пользу россиян.
Первый товарищеский матч прошел до этого. Встреча команд также состоялась в Туле. Тогда российские спортсмены обыграли белорусов со счетом 5:2.
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