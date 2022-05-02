Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Хоккеисты российской сборной обыграли команду Белоруссии во втором товарищеском матче. Встреча состоялась в Туле.

Поединок завершился в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0) в пользу россиян. У победителей голами отметились Илья Сафонов (11-я минута), Данил Башкиров (12) и Марат Хайруллин (65). В белорусской команде в ходе матча отличились Егор Чезганов (41) и Виталий Пинчук (60).

Первый товарищеский матч прошел накануне. Встреча команд также состоялась в Туле. Тогда россияне обыграли сборную Белоруссии со счетом 5:2.

В конце февраля совет Международной федерации хоккея принял решение отстранить взрослые, молодежные и юниорские сборные России и Белоруссии от участия в чемпионатах мира 2022 года. Позже стало известно, что российскую команду на этапах Евротура на два года заменит сборная Швейцарии.