Олимпийский чемпион по хоккею Дацюк заявил о намерении завершить карьеру

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк заявил, что собирается завершить карьеру, сообщает Матч ТВ.
30 июня спортсмен участвует в прощальном матче двукратного чемпиона мира Александра Семина.
"Ждать ли моего прощального матча? Думаю, все логично и все понимают, просто я еще не объявил. Но сделаю это обязательно, со всем уважением к болельщикам", – сказал Дацюк в эфире телеканала.
Последним клубом 43-летнего нападающего стал екатеринбургский "Автомобилист", за который он выступал с 2019 по 2021 год. До этого Дацюк играл за казанский "Ак Барс", петербургский СКА, московские ЦСКА и "Динамо", а также за клуб НХЛ Детройт, вместе с которым стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.
В составе сборной РФ Дацюк побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира, став членом Тройного золотого клуба.
Ранее непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры. 23 апреля, после победы над Диллианом Уайтом 33-летний тяжеловес намекнул, что намерен завершить профессиональные выступления на ринге. 28 апреля Фьюри подтвердил свои слова, подчеркнув, что не вернется в спорт ни за какие деньги.
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