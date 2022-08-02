Среди москвичей провели опрос о посещении спортивных мероприятий

В рамках опроса от партнера телеканала Москва 24 – платежной системы "Мир" – у москвичей спросили о посещении спортивных мероприятий.



Из трех предложенных мест лидером стал футбол – за него проголосовали около 60% респондентов. На втором месте – фигурное катание. Замыкает тройку хоккей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.