Подростки в Омске скрыли, что их друг утонул во время купания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подростки в Омске побоялись признаться, что их друг утонул во время купания. О случившемся региональное управление МВД сообщило в своей официальной группе "ВКонтакте".

К правоохранителям обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 11-летнего сына. В полиции сообщили, что прекратили поиски мальчика после признания его друзей. Подростки рассказали, что их друг утонул.

"По версии следствия, около 14:00 26 июля мальчик ушел гулять с двумя сверстниками. Со слов ребят, они купались на реке Оми в районе улицы 3-й Береговой. Во время купания мальчик утонул", – говорится в публикации.

Ранее служащие Росгвардии спасли семерых человек в Керченском проливе. Во время первого инцидента группу отдыхающих из трех человек на самодельном плоту унесло от берега. Росгвардейцы отправились им на помощь на спасательном катере "СКАТ" и доставили людей на берег. Чуть позже с другой группой отдыхающих произошел аналогичный случай.

Также была спасена одна пожилая женщина. В районе Молодежного пляжа она запуталась в рыболовной сети и чуть не утонула, однако военнослужащим удалось оперативно вытащить ее из воды.

