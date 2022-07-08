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Двое детей утонули в канале имени Октябрьской Революции в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

Сообщение о ЧП поступило правоохранителям в 17:15 8 июля. Все случилось недалеко от поселка Комсомольского Кизилюртовского района.

8-летний мальчик и 10-летняя девочка утонули во время купания.

Ранее служащие Росгвардии спасли семерых человек в Керченском проливе. Во время первого инцидента группу отдыхающих из трех человек на самодельном плоту унесло от берега. Росгвардейцы отправились им на помощь на спасательном катере "СКАТ" и доставили людей на берег. Чуть позже с другой группой отдыхающих произошел аналогичный случай.

Также была спасена одна пожилая женщина. В районе Молодежного пляжа она запуталась в рыболовной сети и чуть не утонула, однако военнослужащим удалось оперативно вытащить ее из воды.