Семерых человек спасли росгвардейцы в Керченском проливе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Военнослужащие Росгвардии спасли семерых человек в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ведомства.

"В городе Керчи росгвардейцы за несколько дней помогли семерым гражданам, оказавшимся в море в опасной ситуации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что во время первого инцидента группу отдыхающих из трех человек на самодельном плоту унесло от берега. Росгвардейцы отправились им на помощь на спасательном катере "СКАТ" и доставили их на берег. Чуть позже с другой группой людей произошел аналогичный случай.

Также была спасена одна пожилая женщина. В районе Молодежного пляжа она запуталась в рыболовной сети и чуть не утонула, однако военнослужащие оперативно вытащили ее из воды, после чего вызвали для нее скорую помощь.

Накануне спасатели вытащили из Строгинского затона в Москве двух человек. Последних заметил дежурный поисково-спасательной станции: они просили о помощи, находясь в 20 метрах от берега. На суше пострадавшим оказали первую помощь, от госпитализации они отказались.

