Спасатели вытащили двух человек из Москвы-реки в районе Строгино

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели вытащили из Строгинского затона двух человек в 20 метрах от берега, сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"17 июня во время вахтенного наблюдения дежурным поисково-спасательной станции "Строгино" в воде были замечены люди, просящие о помощи. К месту происшествия по тревоге был направлен спасательный катер", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены на берег и получили первую помощь, при этом от дальнейшей госпитализации они отказались. Спасатели в сопровождении родственников отпустили молодых людей домой.

Причиной происшествия стало купание в запрещенном месте, в связи с чем спасатели рекомендуют воздержаться от купания в непредназначенных для этого местах.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили из Борисовского пруда тонувшего мужчину. ЧП произошло в 25 метрах от берега.

Скрывшегося под водой человека заметили сотрудники поисково-спасательной станции "Борисовская" во время патрулирования.