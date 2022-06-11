Женщину вытащили из Москвы-реки около Кремлевской набережной

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Женщина упала в Москву-реку около Кремлевской набережной, ее спасли сотрудники Водного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Они заметили ее в воде во время дежурства на Москве-реке. К ней оперативно подъехал катер, ее подняли на борт, оказали первую помощь, привезли на причал и передали медикам", – говорится в сообщении.

В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что московские спасатели вытащили из Химкинского водохранилища тонувшего мужчину. ЧП произошло в 200 метрах от берега. Пострадавшему не потребовалась помощь врачей, его доставили на станцию спасателей, отогрели и напоили горячим чаем.