Спасатели вытащили тонувшего подростка из пруда на западе Москвы

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Спасатели вытащили из Мещерского пруда на западе Москвы тонувшего подростка, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в среду, 8 июня. Подросток, скрывшийся под водой, был замечен вахтенным наблюдателем поисково-спасательной станции "Мещерская".

"Незамедлительно была объявлена тревога <...>. В районе дамбы Мещерского пруда на борт катера был поднят юноша без сознания", – говорится в сообщении.

По информации спасателей, подростку 2006 года рождения оказали первую помощь, после осмотра медиками его госпитализировали. Указывается, что причиной происшествия стало плавание в запрещенном месте.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили из Москвы-реки девушку, которая тонула в районе Патриаршего​ моста. ЧП произошло в 15 метрах от берега. Пострадавшую госпитализировали.

До этого спасатели вытащили упавшего в Москву-реку с Большого Каменного моста мужчину. Тонущего подняли на борт катера, после чего он был доставлен на поисково-спасательную станцию.