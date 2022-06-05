Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки в Марьино

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники поисково-спасательной станции "Марьино" спасли из Москвы-реки тонущего мужчину, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в телеграм-канале.
Отмечается, что вечером 4 июня в районе улицы Поречная спасатели заметили в 100 м от берега тонущего человека. Нырнув за утопающим, спасатель подхватил его и вместе с коллегой поднял на борт катера.
Врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего москвича 1997 года рождения. Мужчина от дальнейшей медицинской помощи он отказался.
Ранее спасатели вытащили из Москвы-реки девушку, которая тонула в районе Патриаршего моста. Отмечается, что ЧП произошло 1 июня. В 15 метрах от берега дежурная смена спасателей обнаружила девушку, которая с трудом держалась на поверхности воды. Пострадавшую госпитализировали.
До этого сообщалось, что спасатели вытащили упавшего в Москву-реку с Большого Каменного моста мужчину. Тонущего подняли на борт катера, после чего он был доставлен на поисково-спасательную станцию.
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