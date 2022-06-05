Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки в Марьино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники поисково-спасательной станции "Марьино" спасли из Москвы-реки тонущего мужчину, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в телеграм-канале.

Отмечается, что вечером 4 июня в районе улицы Поречная спасатели заметили​ в​ 100 м от берега​ тонущего человека. Нырнув за утопающим,​ спасатель​ подхватил​ его​ и​ вместе с коллегой​ поднял​ на борт катера.

Врачи скорой помощи​ осмотрели пострадавшего москвича​ 1997 года рождения. Мужчина от дальнейшей медицинской помощи​ он отказался.​

Ранее спасатели вытащили из Москвы-реки девушку, которая тонула в районе Патриаршего​ моста. Отмечается, что ЧП произошло 1​ июня​. В 15 метрах от берега дежурная смена спасателей обнаружила девушку, которая с трудом держалась на поверхности воды. Пострадавшую госпитализировали.

До этого сообщалось, что спасатели вытащили упавшего в Москву-реку с Большого Каменного моста мужчину. Тонущего подняли на борт катера, после чего он был доставлен на поисково-спасательную станцию.