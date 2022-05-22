Человек упал в Москву-реку в центре столицы

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Спасатели вытащили упавшего в Москву-реку с Большого Каменного моста мужчину, сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Вечером 22 мая на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступила информация о человеке в воде в районе Большого Каменного моста. По тревоге вышла дежурная смена спасателей. На месте происшествия, в 40 метрах от берега, на судовом ходу, был обнаружен человек", – отметили в департаменте.

В пресс-службе добавили, что тонущего подняли на борт катера, после чего он был доставлен на поисково-спасательную станцию.

Пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали.

Ранее сообщалось, что человек упал в Москву-реку около "Музеона". К месту происшествия прибыла дежурная смена станции "Крымский мост".

При падении пострадавший получил небольшую рану. Ему оказали первую помощь.