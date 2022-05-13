Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Человек упал в Москву-реку около "Музеона". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

К месту происшествия прибыла дежурная смена станции "Крымский мост".

"В воде был обнаружен молодой человек. Спасатели подняли его на борт катера и доставили на спасательную станцию", – говорится в сообщении.

При падении пострадавший получил небольшую рану. Ему оказали первую помощь.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии вытащили из Москвы-реки приезжего из Калининграда. Мужчина упал в воду, когда пытался достать свой паспорт. После происшествия его госпитализировали.

