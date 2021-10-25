Мужчина упал в Москву-реку, пытаясь достать свой паспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бойцы Росгвардии вытащили из Москвы-реки приезжего из Калининграда, который упал туда, пытаясь достать свой паспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Человека, который не мог самостоятельно выбраться из холодной воды, автопатруль Росгвардии заметил ранним утром. Сообщив о происшествии в экстренные службы, стражи правопорядка поспешили на выручку мужчине и вытащили его на набережную с помощью буксировочного троса", – говорится в сообщении.

Мужчину доставили в больницу.

Ранее автомобиль упал в Москву-реку на набережной Тараса Шевченко во время киносъемок.