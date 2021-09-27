Россиянин погиб в Испании, спасая упавшую со скалы подругу

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Россиянин погиб, спасая подругу, упавшую в море со скалы в районе испанского города Торревьеха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гражданскую гвардию королевства.

Уточняется, что об инциденте в экстренные службы сообщила супруга погибшего. Они находились на скале над морем, в какой-то момент их подруга, гражданка Финляндии, упала в воду, мужчина бросился за ней. В итоге оба погибли. Тело девушки нашли в прошлый четверг на пляже Лос-Локос, спустя сутки было обнаружено и тело россиянина.

Представители Гражданской гвардии полагают, что причиной трагедии стал несчастный случай.

В конце июля датский блогер Альберт Дирлунд сорвался со скалы во время съемки видео для своего YouTube-канала. Это произошло в Италии на склоне горы Сечеда в Доломитовых Альпах. Была организована поисковая операция, в которой задействовали вертолет.

