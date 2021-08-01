Датский блогер сорвался со скалы во время съемки видео

Фото: instagram/albertdyrlund

Датский блогер Альберт Дирлунд сорвался со скалы во время съемки видео для своего YouTube-канала. Об этом передает телеканал TV2 со ссылкой на мать молодого человека.

Известно, что инцидент случился в среду, 28 июля. Дирлунд сорвался со склона горы Сечеда в Доломитовых Альпах в Италии.

"Мы в большом горе, но я бы хотела, чтобы его поклонники знали", – сказала мать.

На месте происшествия организована спасательная операция, которая осложняется погодными условиями. Утверждается, что в поисках Дирлунда принимает участие вертолет.

Датский блогер имеет свыше 238 тысяч подписчиков в своем Instagram-аккаунте. Кроме того, на его YouTube-канал подписаны 170 тысяч зрителей.

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