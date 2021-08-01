Датский блогер сорвался со скалы во время съемки видео

03:30
Фото: instagram/albertdyrlund
Датский блогер Альберт Дирлунд сорвался со скалы во время съемки видео для своего YouTube-канала. Об этом передает телеканал TV2 со ссылкой на мать молодого человека.
Известно, что инцидент случился в среду, 28 июля. Дирлунд сорвался со склона горы Сечеда в Доломитовых Альпах в Италии.
"Мы в большом горе, но я бы хотела, чтобы его поклонники знали", – сказала мать.
На месте происшествия организована спасательная операция, которая осложняется погодными условиями. Утверждается, что в поисках Дирлунда принимает участие вертолет.
Датский блогер имеет свыше 238 тысяч подписчиков в своем Instagram-аккаунте. Кроме того, на его YouTube-канал подписаны 170 тысяч зрителей.
Ранее скончался звезда TikTok 19-летний Энтони Барахас. Он умер от ранений, полученных при стрельбе в городе Корона, штат Калифорния.
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