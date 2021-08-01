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Умер звезда TikTok, пострадавший при стрельбе в Калифорнии

происшествия за рубежом

Фото: depositphotos/dechevm

Скончался звезда TikTok 19-летний Энтони Барахас. Об этом сообщает телеканал CNN.

Известно, что Барахас умер в субботу, 26 июля, от ранений, полученных при стрельбе в городе Корона, штат Калифорния.

По данным СМИ, звезда TikTok пришел в городской кинотеатр с подругой, 18-летней Райли Гудрич, на просмотр фильма "Судная ночь навсегда". После сеанса парня с девушкой нашли с огнестрельными ранениями.

Утверждалось, что Гудрич скончалась на месте. При этом Барахаса госпитализировали, а позднее он скончался.

"Департамент полиции Короны было уведомлен о том, что Энтони Барахас скончался сегодня рано утром. Мы выражаем наши соболезнования его семье и друзьям", – сообщили в департаменте полиции.

Правоохранители уже задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний преступник, ему предъявлены обвинения. Мотивы стрелка неизвестны.

Как добавляют в СМИ, аккаунт Барахаса в TikTok имеет почти миллион подписчиков.

Ранее стрельба произошла вблизи бейсбольного стадиона Nationals Park в Вашингтоне. По факту случившегося проводилось расследование.

До этого два человека стали жертвами стрельбы в американском городе Сакраменто в Калифорнии. При этом еще четверо пострадавших получили различные ранения.

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