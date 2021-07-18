Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии

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Два человека стали жертвами стрельбы в американском городе Сакраменто в Калифорнии.

Известно, что инцидент случился в пятницу, 16 июля, в 23:45 (суббота, 17 июля, 09:45 по московскому времени). Как сообщает местный департамент полиции на странице в Facebook, на месте случившегося было найдено несколько единиц огнестрельного оружия.

"Была констатирована смерть двух человек, предположительно, взрослых мужчин", – уточнили в департаменте.

Там также отметили, что в результате стрельбы еще четверо пострадавших получили различные ранения, которые не представляют угрозы для их жизней. Всем пострадавшим оказали медпомощь в местных больницах.

Мотивы стрелявшего на данный момент неизвестны. По предварительным данным, стрельба могла случиться из-за стычки двух группировок.

Ранее стрельба произошла в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. В результате случившегося один человек погиб и пятеро пострадали.

До этого сообщалось о стрельбе в супермаркете в американском штате Джорджия. По сообщениям СМИ, причиной случившегося стал спор между подозреваемым и кассиром о ношении медицинской маски.