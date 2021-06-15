Один человек погиб при стрельбе из-за спора о ношении маски в США – СМИ

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Стрельба произошла в супермаркете в американском штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал Fox 5.

По сообщениям СМИ, причиной стрельбы стал спор между подозреваемым и кассиром о ношении медицинской маски. Как утверждают в полиции, злоумышленник достал оружие и выстрелил в кассира. Позднее пострадавший скончался в больнице.

"Носить маски или нет, у людей сейчас разное мнение насчет этого. Сейчас это больной вопрос", – объяснила глава полиции округа Мэлоди Мэддокс.

Позднее между охранником магазина, экс-сотрудником правоохранительных органов и подозреваемым завязалась перестрелка. В результате два человека получили ранения. По данным полиции, охранник находится в стабильном состоянии.

По факту случившегося начато расследование.

Ранее стрельба произошла в американском штате Род-Айленд. В результате случившегося ранения получили 9 человек.

До этого не менее шести человек стали жертвами стрельбы в американском городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо. Инцидент случился на вечеринке в честь дня рождения.