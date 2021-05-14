Девять человек ранены при стрельбе в США

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Стрельба произошла в американском штате Род-Айленд. Об этом информирует местный телеканал WPRI со ссылкой на полицию.

По данным СМИ, инцидент случился в городе Провиденс около 19:00 (02:00 по московскому времени). В результате случившегося ранения получили 9 человек.

Уточняется, что всем раненым от 19 до 25 лет. При этом трое из них находятся в критическом состоянии.

В данный момент полиция не произвела ни одного задержания в рамках случившегося.

Ранее не менее шести человек стали жертвами стрельбы в американском городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо. Инцидент случился на вечеринке в честь дня рождения.

7 мая стало известно, что шестиклассница устроила стрельбу в школе в США. В результате случившегося пострадали три человека: два ученика и один взрослый.