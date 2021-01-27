Подростки в США убили девочку в прямом эфире

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В США четырех несовершеннолетних американок обвинили в убийстве подростка, сообщает The Daily Dot.

Полиция арестовала четырех подростков от 12 до 14 лет. Их поместили в центр временного содержания несовершеннолетних.

По версии следствия, в торговом центре Walmart в штате Луизиана одна из них ударила ножом 15-летнюю девочку. Все это транслировалось в Facebook и Instagram.

На одном из видео слышно, как злоумышленница хвастается, что ударила свою жертву ножом в самое сердце. Девочка скончалась в местной больнице.

Ранее несовершеннолетнего подростка арестовали в американском Индианаполисе по подозрению в убийстве пяти человек. В городе были застрелены пять человек, среди которых была и беременная женщина. Данный инцидент сразу вызвал бурную реакцию общественности и СМИ.

К числу жертв приписывают и нерожденного ребенка, таким образом, инкриминируя задержанному подростку шесть убийств. Его имя не раскрывают ввиду его несовершеннолетнего возраста.