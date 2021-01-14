Четыре человека получили ранения при стрельбе в кафе на севере столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В кафе на на Ленинградском шоссе столицы произошла стрельба. По данному факту полиция начала проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.
"В службу "02" поступила информация об огнестрельном ранении в кафе. Установлено, что неизвестный произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по посетителям после возникшего конфликта. Затем злоумышленник скрылся", – говорится в сообщении.
В медицинские учреждения обратились четверо граждан. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Москве мужчина напал на полицейских с ножом и был застрелен. Отмечается, что сначала он напал на бригаду скорой помощи, прибывшей по вызову, а потом и на приехавших правоохранителей.
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в столице