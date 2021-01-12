21:12 (обновлено 12.01.2021 21:50)
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Москве мужчина напал на полицейских с ножом и был застрелен. Об этом сообщается на официальном сайте столичного управления СК РФ.
Отмечается, что сначала мужчина напал на бригаду скорой помощи, прибывшей по вызову, а потом и на приехавших правоохранителей. При этом в пресс-службе столичного управления МВД уточнили, что нападавший также ранил ножом себя.
"Сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте", – говорится в сообщении.
Старший помощник главы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").
Она рассказала, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия. По словам Ивановой, нападавшему назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
В Москве мужчина с ножом напал на полицейских и был застрелен
Ранее в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу из оружия, похожего на ружье. Сообщалось, что он был в неадекватном состоянии. Информация о пострадавших не поступала.
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