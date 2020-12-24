В МВД прокомментировали инцидент с нападением на прохожих на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В полиции прокомментировали инцидент с нападением на прохожих на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Известно, что в полицию в 22:50 поступила информация о том, что неизвестный мужчина выстрелил из пистолета в сторону девушки 1990 года рождения. Инцидент произошел на улице Профсоюзная в тот момент, когда девушка шла к своему подъезду с двумя подругами.

ТАСС уточняет, что устроивший стрельбу скрылся с места происшествия. Сейчас полицейские ведут розыск подозреваемого.

Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный мужчина бросил гранату в двоих людей на юго-западе города. Источник сообщал, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.