Полиция проверяет данные о взрыве гранаты на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция проводит проверку данных о взрыве гранаты на юго-западе Москвы. Об этом передает ТАСС.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на Профсоюзной улице.

"Неизвестный злоумышленник в маске кинул в двоих людей гранату", – рассказал источник.

Он добавил, что в результате произошедшего пострадали два человека. По предварительной информации, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее неизвестные на автомобиле Maybach устроили стрельбу в центре Москвы. По факту произошедшего полицейские организовали проверку.