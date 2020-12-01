Полиция задержала москвича за стрельбу после дорожного конфликта

15:40
Фото: пресс-служба УВД по ЦАО
Столичная полиция задержала подозреваемого в хулиганских действиях со стрельбой. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители главного управления МВД России по городу.
В дежурную часть обратился житель Москвы, который сообщил, что неизвестный выстрелил в его сторону.
"Установлено, что у дома в Мукомольном проезде между заявителем и неизвестным мужчиной произошел дорожный конфликт", – уточнили в правоохранительных органах.
По информации ведомства, незнакомец достал из салона BMW предмет, который напоминает пистолет. В результате он выстрелил в сторону водителя "Газели" и повредил зеркало заднего вида автомобиля.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Пивченкова, им оказался 36-летний москвич. У него был пневматический пистолет, на ношение которого не требуется разрешение. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Ранее полиция задержала подозреваемого в обстреле таксиста в Оружейном переулке. В столичном главке рассказали, что в медицинское учреждение обратился мужчина с огнестрельным ранением.
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