Полиция задержала москвича за стрельбу после дорожного конфликта

Фото: пресс-служба УВД по ЦАО

Столичная полиция задержала подозреваемого в хулиганских действиях со стрельбой. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители главного управления МВД России по городу.

В дежурную часть обратился житель Москвы, который сообщил, что неизвестный выстрелил в его сторону.

"Установлено, что у дома в Мукомольном проезде между заявителем и неизвестным мужчиной произошел дорожный конфликт", – уточнили в правоохранительных органах.

По информации ведомства, незнакомец достал из салона BMW предмет, который напоминает пистолет. В результате он выстрелил в сторону водителя "Газели" и повредил зеркало заднего вида автомобиля.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Пивченкова, им оказался 36-летний москвич. У него был пневматический пистолет, на ношение которого не требуется разрешение. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее полиция задержала подозреваемого в обстреле таксиста в Оружейном переулке. В столичном главке рассказали, что в медицинское учреждение обратился мужчина с огнестрельным ранением.