Столичная полиция со стрельбой задержала пьяного мужчину, угнавшего машину у бывшей жены

16:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Полицейским со стрельбой пришлось задержать подозреваемого в угоне машины. Об этом Агентству "Москва" заявили представители ГУ МВД России по столице.
Стало известно, что в дежурную часть обратилась местная жительница. По ее словам, бывший муж, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, угнал ее авто Mazda.
"Увидев полицейских, злоумышленник стал скрываться, при этом грубо нарушая правила дорожного движения и создавая тем самым угрозу жизни и здоровью граждан", – рассказали в правоохранительных органах. Сотрудники правопорядка решили применять табельное оружие, чтобы остановить иномарку. Правоохранители стреляли по колесам, и в скором времени автомобиль остановился.
Москвич, находившийся за рулем, был задержан. Им оказался 35-летний житель города. Водителя направили на освидетельствование, при стрельбе никто не пострадал. Экспертиза подтвердила, что мужчина был пьяным.
В отношении него было возбуждено уголовное дело об угоне. Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Балашихе задержали подозреваемого в угоне такси пьяного пассажира. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.
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