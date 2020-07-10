Мужчина в Москве инсценировал кражу своего автомобиля ради страховых выплат

15:55
Фото: depositphotos/LUNNO
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в ложном доносе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Как отмечается, с заявлением о краже своего автомобиля в ОВД "Косино-Ухтомский" обратился 34-летний мужчина. Он заявил, что у него угнали иномарку стоимостью 1 миллион рублей.
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что "потерпевший" в целях получения страховой выплаты инсценировал похищение машины, отдав ключи от авто своему знакомому. Тот, перевесив номерные знаки, отогнал ее в Московскую область и спрятал в частном гараже", – говорится в сообщении пресс-службы.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Осенью прошлого года в столице задержали мужчину по подозрению в ложном доносе. Как сообщалось, он обратился в отдел полиции по району Новогиреево с сообщением о краже. По его словам, сумма ущерба составила 620 тысяч рублей. Заявитель сказал, что отдал видеокарты с работы в ремонт, однако обратно забрать их не может, так как человек, который обещал сделать ремонт, перестал выходить на связь.
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