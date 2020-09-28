Угонщик переехал владельца машины и попытался скрыться от полиции в Москве

13:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На юге Москвы злоумышленник переехал владельца автомобиля при попытке угона, а затем напал на полицейских, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на Братеевской улице. Хозяин машины оставил ключ в замке зажигания, чем воспользовался злоумышленник. Он сел за руль и попытался уехать.
В этот момент владелец ухватился руками за дверцу и в какой-то момент оказался под колесами. В итоге автомобиль врезался в ограждение.
Чтобы извлечь пострадавшего, очевидцам пришлось приподнять транспортное средство. После этого его госпитализировали.
Во время беседы с полицейскими угонщик внезапно ударил одного из инспекторов и попытался скрыться, но был задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем".
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина угнал автомобиль, в котором находились два спящих пассажира. Инцидент произошел, когда водитель вышел и оставил ключи в замке зажигания.
Машину нашли рядом со станцией "Технологический институт". В скором времени был задержан подозреваемый, им оказался 32-летний петербуржец.
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