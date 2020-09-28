Угонщик переехал владельца машины и попытался скрыться от полиции в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге Москвы злоумышленник переехал владельца автомобиля при попытке угона, а затем напал на полицейских, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на Братеевской улице. Хозяин машины оставил ключ в замке зажигания, чем воспользовался злоумышленник. Он сел за руль и попытался уехать.

В этот момент владелец ухватился руками за дверцу и в какой-то момент оказался под колесами. В итоге автомобиль врезался в ограждение.

Чтобы извлечь пострадавшего, очевидцам пришлось приподнять транспортное средство. После этого его госпитализировали.

Во время беседы с полицейскими угонщик внезапно ударил одного из инспекторов и попытался скрыться, но был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем".

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина угнал автомобиль, в котором находились два спящих пассажира. Инцидент произошел, когда водитель вышел и оставил ключи в замке зажигания.

Машину нашли рядом со станцией "Технологический институт". В скором времени был задержан подозреваемый, им оказался 32-летний петербуржец.