Мужчина угнал машину в Петербурге с двумя спящими пассажирами

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В Санкт-Петербурге мужчина угнал автомобиль, в котором были два спящих пассажира. Об этом рассказали представители регионального управления МВД, передает ТАСС.

Выяснилось, что у водителя угнали машину, когда он вышел и оставил ключи в замке зажигания. "При этом мужчина сообщил, что в салоне, на заднем сиденье, находились двое его друзей, которые в тот момент спали", – добавили в ведомстве.

Найти похищенное транспортное средство удалось рядом со станцией "Технологический институт". В скором времени сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, им оказался 32-летний петербуржец.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем".

В июле мужчина в Москве инсценировал кражу своего автомобиля ради страховых выплат. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.