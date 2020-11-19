Полиция задержала подозреваемого в обстреле таксиста в Оружейном переулке

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Полиция задержала подозреваемого в обстреле водителя такси в Оружейном переулке. Об этом соощает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

В столичном главке рассказали, что в медицинское учреждение обратился мужчина с огнестрельным ранением. Кроме того, он написал заявление в полицию.

Потерпевший – таксист – припарковал авто в Оружейном переулке, пока ждал клиента. К нему подъехала машина, водитель которой выразил свое недовольство тем, как припарковался водитель такси.

"Заявитель начал движение к Новослободской улице, но в это время его догнал автомобиль с оппонентами и мужчина, находящийся за рулем, выстрелил через открытое окно в его сторону из предмета, схожего с пистолетом", – отметили в главке.

Во время розыска на Ангарской улице был задержан 38-летний москвич. Выяснилось, что он стрелял в таксиста из травматического оружия, на которое у подозреваемого есть разрешение.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Уточняется, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу в Измайловском парке.