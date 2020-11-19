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В Подмосковье задержали серийных автоугонщиков. Злоумышленников удалось поймать поймать после того, как один из них угнал в Домодедове автомобиль российского производства с комплектом зимних шин, сообщают "Дни.ру".

В ГУ МВД по Московской области рассказали, что машина стояла на улице Курыжова. Оттуда преступник перегнал ее в город Реутов. Там в дело вступил второй член банды. Он прикрепил к угнанной машине поддельные номера и увез ее в Егорьевск.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников. Выяснилось, что они причастны еще к трем аналогичным случаям. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что москвич помог соседке загрузить вещи в ее Lada Vesta, а затем угнал машину.

По словам 38-летней женщины, когда она в очередной раз спустилась из квартиры с вещами, то увидела, что машина пропала. Как оказалось, 27-летний мужчина воспользовался тем, что ключи от машины находились у него, сел за руль и без ведома собственницы совершил поездку по району, после чего припарковал автомобиль.