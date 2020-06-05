Похититель авто протащил хозяйку по дороге в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина похитил автомобиль и протащил хозяйку машины по дороге в Подмосковье.

Как сообщил портал "МВД Медиа", инцидент произошел в на Ленинском проспект Химках. Женщина увидела своего знакомого и оставила машину на проезжей части с заведенным двигателем и открытой дверью.

В этот момент неизвестный сел в автомобиль и резко тронулся. Потерпевшая, пытаясь остановить правонарушителя, схватилась за дверь. В итоге ее протащило около километра по дороге, после чего она упала.

Злоумышленник скрылся, однако при проведении оперативно-разыскных мероприятий был задержан. Им оказался 36-летний уроженец Оренбургской области, временно проживающий на территории городского округа.

Уточняется, что машина стоимостью более миллиона рублей возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полиция в Москве проверяет информацию о похищении автомобиля у таксиста. По словам потерпевшего, его избили пассажиры на Ярцевской улице, после чего угнали машину.