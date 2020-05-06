Школьницы в Калининграде угнали у мужчины автомобиль после свидания

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Две калининградские школьницы подозреваются в угоне автомобиля 39-летнего мужчины, с которым ранее были на свидании. Машину девушки впоследствии разбили, как сообщает РИА Новости.

По информации пресс-службы УМВД по Калининградской области, мужчина обратился в полицию и заявил, что его автомобиль угнали. В ходе следствия выяснилось, что он пригласил к себе домой двух несовершеннолетних девушек, которые скрылись с ключами.

"Завладев машиной, подростки принялись кататься по городу, однако во время движения несовершеннолетняя не справилась с управлением и совершила столкновение с другим автомобилем. Подростки были доставлены в отдел полиции", – сообщили в полиции.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Наказание по этой статье может достигать пяти лет лишения свободы.

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