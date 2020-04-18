Каршеринговый BMW за 1,7 млн угнали в Москве

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В Москве угнали BMW стоимостью более 1,7 миллиона рублей. Позднее стало известно, что автомобиль принадлежал каршеринговой компании.

Инцидент случился в районе Басманный.

Отмечается, что в полицию с заявлением об угоне обратился представитель организации. Он рассказал, что пользователь забронировал иномарку через приложение, после чего проник в салон авто и уехал.

"Неправомерно завладев автомобилем без цели хищения, неустановленное лицо перемещалось на угнанном автомобиле. Примерно около полуночи 7 марта автомобиль был обнаружен сотрудника ДПС по адресу: ул. Нижегородская, д. 36", – передает Агентство "Москва".

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в столице у безработного мужчины угнали Solaris. В полицию поступила информация о разбойном нападении на улице Новоорловской в районе дома 8, корпуса 2. Стражи порядка, прибыв на место, выяснили, что двое неизвестных также похитили у заявителя телефон и документы.