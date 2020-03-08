Lexus за 6,9 миллиона угнали у безработного в Москве

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В Москве у безработного похитили иномарку стоимостью 6,9 миллиона рублей. Машину угнали с Открытого шоссе от дома 9, передает Агентство "Москва".

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный с парковки у дома по указанному адресу совершил кражу принадлежащей заявителю автомобиля марки Lexus LX 570", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общий материальный ущерб составил порядка 6,9 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее на севере Москвы со стоянки похитили Экскаватор. Расследование было инициировано после того, как 1 марта в полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже спецсредства.